Группа войск РХБЗ отправилась в район паводка в Иркутской области

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Оперативная группа войск радиационной, химической и биологической защиты направлена для оказания помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области и дезинфекции территории, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

"Минобороны России самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации из Московской области направило оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты для оказания помощи в районы затопления в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Добавляется, что группа военных проведет дезинфекцию территорий.

Кроме того, специальная техника для проведения биологической разведки и анализа также отправлена военными самолетами.