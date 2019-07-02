Трамп: выводя войска из Афганистана, США оставят там силы разведки

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане. Кроме того, США начали прямые переговоры с радикальным движением "Талибан". Пресс-секретарь талибов Мухаммад Сохейл Шахин в конце мая заявил журналистам, что "Талибан" рассчитывает, что США на следующем раунде переговоров объявят о выводе войск из Афганистана.