Трамп: выводя войска из Афганистана, США оставят там силы разведки

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. США будут снижать численность своих войск в Афганистане, но оставят там разведывательные подразделения, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я бы оставил там очень сильную разведку. Мы должны наблюдать… Я бы оставил, и мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно. И мы можем поступить таким образом, но мы должны существенно снизить число наших сил в Афганистане", - сказал он во вторник в интервью телеканалу Fox News.
При этом он назвал Афганистан "лабораторией для террористов".
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане. Кроме того, США начали прямые переговоры с радикальным движением "Талибан". Пресс-секретарь талибов Мухаммад Сохейл Шахин в конце мая заявил журналистам, что "Талибан" рассчитывает, что США на следующем раунде переговоров объявят о выводе войск из Афганистана.
Как сообщил спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, новая межафганская встреча пройдет в Дохе 7-8 июля при посредничестве Германии и Катара.
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