В Иркутскую область направили второй передвижной хлебозавод

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Второй передвижной хлебозавод направлен в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, сообщил журналистам начальник управления технического обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Олег Лучанский.

Ранее сообщалось, что в городе Тулун Иркутской области, где затоплено более 1 тысячи жилых домов и ряд соцобъектов, начал работу военный передвижной механизированный хлебозавод.

"Ранее мы перевезли и развернули один хлебозавод, который производит 3 тонны хлеба в сутки. Сегодня перевозили второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать 6 тонн хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления", - сказал Лучанский.

Генерал-майор уточнил, что на начальном этапе для приготовления хлеба будут использоваться привезенные военными ингридиенты, в дальнейшем поставлять муку и дрожжи будут власти.