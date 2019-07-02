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РИА Новости

В Иркутскую область направили второй передвижной хлебозавод

04:51
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Второй передвижной хлебозавод направлен в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, сообщил журналистам начальник управления технического обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Олег Лучанский.
Ранее сообщалось, что в городе Тулун Иркутской области, где затоплено более 1 тысячи жилых домов и ряд соцобъектов, начал работу военный передвижной механизированный хлебозавод.
"Ранее мы перевезли и развернули один хлебозавод, который производит 3 тонны хлеба в сутки. Сегодня перевозили второй хлебозавод, чтобы военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения могли выпекать 6 тонн хлеба ежедневно, что позволит перекрывать потребность гражданского населения в районе подтопления", - сказал Лучанский.
Генерал-майор уточнил, что на начальном этапе для приготовления хлеба будут использоваться привезенные военными ингридиенты, в дальнейшем поставлять муку и дрожжи будут власти.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.
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