СМИ: американка призналась в отправке заминированной посылки Обаме

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок бывшему президенту США Бараку Обаме, губернатору штата и работнице социальной службы, сообщает Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок бывшему президенту США Бараку Обаме, губернатору штата и работнице социальной службы, сообщает местное издание Houston Chronicle

По данным издания, Джулия Пофф призналась перед судом в Хьюстоне, что направила в офис Обамы содержащий взрывчатое вещество пакет в октябре 2016 года.

Кроме президента, еще одним адресатом стала служащая социальной службы в штате Мэриленд, где Пофф отказались предоставить пособия по инвалидности. Обе эти посылки были перехвачены при досмотре. Посылка, предназначенная губернатору Техаса Грегу Эбботту, дошла по назначению, но не взорвалась, когда ее открывали.

Следователям ФБР удалось доказать, что женщина являлась отправителем с помощью обнаруженного в посылке волоска, который, как было установлено, принадлежал кошке в доме Пофф.