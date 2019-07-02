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РИА Новости

Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником

04:45
29526
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о том, как сотрудница Московского зоопарка отогнала веником белого медведя, проникшего в вольер во время уборки.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как животное подходит к сотруднице зоопарка, которая убирает помещение. Женщина, не растерявшись, выставила перед собой веник и совок, не позволяя медведю приблизиться.
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Реакция уборщицы на неожиданную встречу с хищником восхитила пользователей соцсетей.
"Молодец, уборщица. Уверена, я бы упала в обморок", — написала Jenny Ross.
"Смелая и умная женщина", — отметил Arfur Dubble.
"Невероятно храбрая женщина", — добавил Michael.
"Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо", — подчеркнул pentathol.
"Удивительная женщина... Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь", — подытожил MillicentPc.
Гималайский медведь. Архивное фото
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В Хабаровском крае сборщик ягод отбился от гималайского медведя
377225278
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ВеликобританияМоскваВ мире
Популярные комментарии
Так вот какая она - русская Женщина: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт, медведя совком успокоит..."
2 июля, 06:11
eldeckel
8130000
Это и храбрость , и чья-то халатность
2 июля, 04:49
АОАлександр Орлов
1501013
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