Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о том, как сотрудница Московского зоопарка отогнала веником белого медведя, проникшего в вольер во время уборки.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как животное подходит к сотруднице зоопарка, которая убирает помещение. Женщина, не растерявшись, выставила перед собой веник и совок, не позволяя медведю приблизиться.
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Реакция уборщицы на неожиданную встречу с хищником восхитила пользователей соцсетей.
"Молодец, уборщица. Уверена, я бы упала в обморок", — написала Jenny Ross.
"Смелая и умная женщина", — отметил Arfur Dubble.
"Невероятно храбрая женщина", — добавил Michael.
"Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо", — подчеркнул pentathol.
"Удивительная женщина... Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь", — подытожил MillicentPc.
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