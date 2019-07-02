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РИА Новости

В Иркутской области ограничили движение по трассе "Сибирь"

04:36
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
"В связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС по согласованию с ГИБДД ограничено движение тяжеловесного транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" в границах региона", - говорится в сообщении.
Водители таких автомобилей сейчас останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края. Автовладельцев тяжеловесов просят воздержаться от поездок до восстановления движения на участке дороги 1490 – 1497 километр.
Отмечается, что на 6.30 (1.30 мск) 2 июля вода в Ие упала до 952 см при критической отметке 700 см.
В настоящий момент отсыпано 5 тысяч кубометров скальной породы. С проезжей части дороги вывозится мусор и остатки домов. На участках федеральной трассы, пострадавших от наводнения, работает 45 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.
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