В Иркутской области ограничили движение по трассе "Сибирь"

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".

"В связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС по согласованию с ГИБДД ограничено движение тяжеловесного транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" в границах региона", - говорится в сообщении.

Водители таких автомобилей сейчас останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края. Автовладельцев тяжеловесов просят воздержаться от поездок до восстановления движения на участке дороги 1490 – 1497 километр.

Отмечается, что на 6.30 (1.30 мск) 2 июля вода в Ие упала до 952 см при критической отметке 700 см.