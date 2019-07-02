Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T04:32Z
https://ria.ru/20190702/1556102482.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155607/20/1556072077_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_7a0178b848d29bbe07d6ea48912b75bb.jpg
РИА Новости

Автоцистерны для питьевой воды направили в зону паводка в Иркутской области

04:32
337
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Вид на подтопленные районы Тулуна. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июл - РИА Новости. Четыре автоцистерны для питьевой воды переброшены Центральным военным округом (ЦВО) в Иркутскую область, где несколько районов пострадали от паводка, сообщила пресс-служба ЦВО.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.
"Центральный военный округ (ЦВО) перебросил в Иркутскую область автоцистерны для организации подвоза питьевой воды жителям районов, пострадавших от паводка. Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО были доставлены сегодня двумя самолетами Ил-76 на аэродром города Братск в Иркутской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, после выгрузки техники военные организуют подвоз питьевой воды населению районов.
Ранее в регион направили военных инженеров для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.
Паводок в Иркутской области
03:35
На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
100101
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне
В Иркутскую область направили второй передвижной хлебозавод
РИА
Новости
Паводок в Иркутской области
На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
Вид на подтопленные районы Тулуна
В Хабаровском крае помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
Группа войск РХБЗ отправилась в район паводка в Иркутской области
Лента
новостей
Паводок в Иркутской области
Военные ЦВО развернут полевой лагерь в зоне паводка в Иркутской области
Вид на подтопленные районы Тулуна
В Иркутской области ограничили движение по трассе "Сибирь"
Вид на подтопленные районы Тулуна
"Роскосмос" опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Уровень воды в красноярской реке Кан понизился за ночь на 39 сантиметров
Вид на подтопленные районы Тулуна
В Иркутской области остаются подтопленными четыре тысячи домов
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин: РФ и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой
Вид на подтопленные районы Тулуна
В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы
Паводок в Иркутской области
Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 190 человек
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
Иркутские власти рассказали об эпидемиологической обстановке в Тулуне
Ситуация с лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Лента новостейМолния