В Хабаровском крае помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области

ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Хабаровский край начал сбор помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка, сообщает правительство края.
"Жители Хабаровского края могут оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Вещи и денежные средства принимаются в региональном отделении Красного креста. Акция продлится до 25 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас требуются постельные принадлежности - одеяла, подушки, постельное белье, теплые вещи, гигиенические средства и бытовая техника. Кроме того, в помощь пострадавшим от наводнения можно перечислить денежные средства на расчетный счет Красного креста, реквизиты указаны на сайте правительства Хабаровского края.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.