В Хабаровском крае помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области

"Жители Хабаровского края могут оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Вещи и денежные средства принимаются в региональном отделении Красного креста. Акция продлится до 25 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас требуются постельные принадлежности - одеяла, подушки, постельное белье, теплые вещи, гигиенические средства и бытовая техника. Кроме того, в помощь пострадавшим от наводнения можно перечислить денежные средства на расчетный счет Красного креста, реквизиты указаны на сайте правительства Хабаровского края.