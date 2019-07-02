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РИА Новости

Карасин: РФ и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи

04:28
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Представители России и Грузии могут обсудить двусторонние отношения стран на полях Женевской дискуссии по безопасности на Южном Кавказе, которая состоится 2-3 июля, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.
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"Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Там не будет обсуждаться состояние двусторонних российско-грузинских отношений. Но поскольку там будут представители Грузии, то мы наверняка посвятим этой теме какое-то время на полях мероприятия", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".
Карасин также подчеркнул, что Россия будет бороться за активные отношения с Грузией. Подчеркнув, что от грузинской стороны РФ ожидает нормализации ситуации в стране и прекращения русофобской кампании.
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Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Григорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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