СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Не менее девяти человек пострадали в результате атаки хуситов на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии, сообщает саудовское издание Saudi Gazette.
По данным издания, среди пострадавших было восемь граждан Саудовской Аравии и один гражданин Индии.
Ранее Арабская коалиция подтвердила, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в городе Абха в Саудовской Аравии. Аэропорт уже возобновил работу в нормальном режиме.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.