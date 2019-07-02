На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости, Светлана Задёра. Очередь из 20 человек образовалась перед кассой до ее открытия на автовокзале в Иркутске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Первые люди начади подходить к кассе на автовокзале в Иркутске за 30 минут до ее открытия, к началу работы кассы в очереди было 20 человек.
"Вот только после подтопления появились такие очереди, до этого было все спокойно", - рассказал РИА Новости сотрудник автовокзала.
Большинство людей покупает билеты, кто-то пытается поменять билеты на ближайшие даты. Одной женщине пришло сообщение, что ее рейс отменили, поэтому она пришла вернуть билет.
В кассе сообщили, что автобусы в Тулун, который серьезно пострадал после подтопления, едут, и билеты купить можно.
"На утренние рейсы билетов уже нет, но в 13.05 можно уехать", - рассказала РИА Новости кассир.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.