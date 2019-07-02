Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T03:26Z
https://ria.ru/20190702/1556102267.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли

03:26
293
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате падения стены на бараки в городе Мумбаи штата Махараштра на западе Индии, сообщает агентство ANI.
Сообщается, что причиной падения стены стали сильные муссонные дожди. Отмечается, что под обломками бараков могут находиться пострадавшие. На месте инцидента находятся сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и ведутся спасательные работы.
По данным агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Поисковые операции продолжаются.
Обрушение стены в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии. 29 июня 2019
29 июня, 08:33
В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса
001110
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
РИА
Новости
СМИ: в индийском Мумбаи не менее 16 человек погибли из-за сильнейших ливней
В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Лента
новостей
В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
В Индии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 35 человек
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
Рабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония
Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
Женская обувь
Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь
В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом
СМИ: в Индонезии арестовали лидера группировки "Джамаа Исламия"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал условие возвращения Ирана к обязательствам по СВПД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Лента новостейМолния