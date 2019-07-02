В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.

В первую очередь, при смене страховщика нужно узнать, является ли выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. В ПФР отметили, что включение НПФ в данную систему является условием для перевода средств пенсионных накоплений.

В фонде также посоветовали обратить внимание на опыт НПФ, репутацию и доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений. Искать такую информацию следует на сайтах самих негосударственных фондов.

"Кроме того, согласно закону об обязательном информировании граждан о последствиях досрочной смены НПФ, при переходе в другой фонд прежний фонд обязан проинформировать клиента о возможной потере инвестдохода", - уточнили в ПФР.

В частности, подать заявление о переходе в другой фонд в ПФР можно через портал Госуслуг. При этом гражданин сразу же получит информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с переходом. Эта информация может помочь принять окончательное решение о смене страховщика, добавили в ПФР.

Ранее Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выразила обеспокоенность ростом потерь доходов граждан при досрочной смене пенсионного фонда из-за законодательной неурегулированности этого вопроса и призвала депутатов Госдумы уже в весеннюю сессию внести поправки в действующее законодательство, которые позволят минимизировать потери застрахованных лиц.