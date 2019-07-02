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РИА Новости

В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика

03:25
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
В первую очередь, при смене страховщика нужно узнать, является ли выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. В ПФР отметили, что включение НПФ в данную систему является условием для перевода средств пенсионных накоплений.
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В фонде также посоветовали обратить внимание на опыт НПФ, репутацию и доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений. Искать такую информацию следует на сайтах самих негосударственных фондов.
"Кроме того, согласно закону об обязательном информировании граждан о последствиях досрочной смены НПФ, при переходе в другой фонд прежний фонд обязан проинформировать клиента о возможной потере инвестдохода", - уточнили в ПФР.
В частности, подать заявление о переходе в другой фонд в ПФР можно через портал Госуслуг. При этом гражданин сразу же получит информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с переходом. Эта информация может помочь принять окончательное решение о смене страховщика, добавили в ПФР.
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Ранее Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выразила обеспокоенность ростом потерь доходов граждан при досрочной смене пенсионного фонда из-за законодательной неурегулированности этого вопроса и призвала депутатов Госдумы уже в весеннюю сессию внести поправки в действующее законодательство, которые позволят минимизировать потери застрахованных лиц.
Пенсионный фонда России предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочном переходе между страховщиками. В Минтруде сообщили, что рассмотрят данное предложение с учетом оценок министерств финансов и экономического развития, а также Центробанка.
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
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