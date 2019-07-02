Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 Анкара может разместить на границе Турции и Сирии, но окончательного решения пока нет, сообщил вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, депутат турецкого парламента Ахмет Берат Чонкар.

Ранее стало известно, что первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.

"Вокруг нас одни горячие точки — Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза идет со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где расположены Северный Кипр и уже упомянутая Сирия. Поэтому, думаю, в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи", - подчеркнул Чонкар в интервью газете "Известия"

Отвечая на вопрос есть ли вероятность, что системы разместят на границе Турции и Сирии, он сказал: "Не исключаю. Но повторяю: мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ".

Он также добавил, что решение о том, где будут размещены системы, еще не принято окончательно, отметив, что С-400 приобретаются для усиления национальной безопасности Турции.