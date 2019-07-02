Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность

Рабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония

Рабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Япония будет вылавливать в коммерческих целях китов меньше, чем раньше в научных, поэтому промысел скорее поможет сохранить китов, сообщила РИА Новости старший советник программы по сохранению морей Международного фонда сохранения животных (IFAW), неоднократный участник Международной китовой комиссии (IWC) Мария Воронцова.

Накануне Япония вышла из IWC и объявила о начале коммерческого китобойного промысла.

"Звучит ужасно, но на самом деле объективно будут убивать меньше китов. По японской научной квоте они могли добывать 900 китов в международных водах, сейчас будет идти коммерческий промысел в прибрежных водах и квота - 227 китов", - сказала Воронцова.

Она уточнила, что японцы давно настаивали на разрешении им аборигенного промысла, но комиссия не пошла навстречу.

Однако, несмотря на начало коммерческой добычи, рынка для сбыта мяса китов нет.

"В этом году Исландия, которая традиционно добывала китов и поставляла на японский рынок, отказалась от промысла. Нет спроса. В Японии мясо кита употребляют в пищу только бабушки дедушки", - пояснила Воронцова.

Она также отметила, что выход Японии из IWC не положит конец работе комиссии.