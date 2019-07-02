Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны России до конца года может закупить бронированные пикапы "Есаул" на базе автомобиля УАЗ, оснащенные турелями для установки пулеметов и гранатометов, сообщил РИА Новости генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро "Техника" Игорь Тулинов.

"Данная модификация автомобиля уже прошла госиспытания и получила положительные отзывы у министерства обороны. В этом году ожидаем контракт на поставку", - рассказал Тулинов.

По его словам, специальное транспортное средство "Есаул"-39461-"Пикап" – это бронеавтомобиль, разработанный с учетом сирийского опыта, высокой проходимости с форсированным мотором, созданная на базе УАЗ "Патриот". Новый "Есаул" оснащен антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком, снабжен турелями для установки пулеметов ("Корд", "Печенег") и гранатометов (АГС-17, АГС-30).

Новинка обеспечивает ведение огня с борта автомобиля и может использоваться для транспортировки спецподразделений.