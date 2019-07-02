Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T03:01Z
https://ria.ru/20190702/1556102036.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155608/47/1556084739_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_39c015b5864ed892ecacbaf9465fde8b.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"

03:01
720
© Фото предоставлено опытно-конструкторским бюро "Техника"Бронепикап "Есаул" опытно-конструкторского бюро "Техника"
Бронепикап Есаул опытно-конструкторского бюро Техника
© Фото предоставлено опытно-конструкторским бюро "Техника"
Бронепикап "Есаул" опытно-конструкторского бюро "Техника". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство обороны России до конца года может закупить бронированные пикапы "Есаул" на базе автомобиля УАЗ, оснащенные турелями для установки пулеметов и гранатометов, сообщил РИА Новости генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро "Техника" Игорь Тулинов.
"Данная модификация автомобиля уже прошла госиспытания и получила положительные отзывы у министерства обороны. В этом году ожидаем контракт на поставку", - рассказал Тулинов.
По его словам, специальное транспортное средство "Есаул"-39461-"Пикап" – это бронеавтомобиль, разработанный с учетом сирийского опыта, высокой проходимости с форсированным мотором, созданная на базе УАЗ "Патриот". Новый "Есаул" оснащен антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком, снабжен турелями для установки пулеметов ("Корд", "Печенег") и гранатометов (АГС-17, АГС-30).
82-миллиметровый самоходный миномет Дрок на базе бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ
28 июня, 09:26
Государственные испытания миномета "Дрок" завершатся в 2020 году
Новинка обеспечивает ведение огня с борта автомобиля и может использоваться для транспортировки спецподразделений.
Мощность двигателя "Есаула"-39461-"Пикап" - 135 лошадиных сил, максимальная скорость - 130 километров в час, запас хода по топливу - 680 километров, вместимость - четыре человека.
4223202
Обсудить 0
Новое оружие РоссииМинистерство обороны РоссииРоссияБезопасность
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
РИА
Новости
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Московское метро
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Пилот в кабинее самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Суд подтвердил обязанность авиакомпании "Победа" кормить членов экипажа
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
Лента новостейМолния