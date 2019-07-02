Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Настоящие танки впервые покажут в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости 4 июля, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.
"У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице", - сказал он.
Лучшими истребителями в мире Трамп обычно называет истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Некоторое время назад один из таких самолетов пролетел над Белым домом в ознаменование подписания Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой документа о поставке этих машин Варшаве.
"С танками приходится быть очень осторожными, потому что дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Так что нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки "Шерман" и новейшие танки "Абрамс", - добавил Трамп.
Танки "Шерман" использовались во Второй мировой войне и были сняты с производства в 1945 году. На это не преминули указать американские СМИ и пользователи соцсетей.
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Президент США еще с 2017 года вынашивает идею демонстрации военной техники по праздничному поводу. Она родилась у него году после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.
Сначала он планировал провести масштабный парад с военной техникой 4 июля 2018 года, однако потом было объявлено о переносе этого на День ветеранов 11 ноября. Но затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов. По данным CNN, в этом году участие военной техники в праздновании Дня независимости обойдется бюджету менее чем в один миллион долларов, однако и парада как такового не будет.