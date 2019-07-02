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РИА Новости
Культура

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

01:53
37671
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сосо Павлиашвили
Певец Сосо Павлиашвили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Сосо Павлиашвили. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Музыкант Сосо Павлиашвили в интервью "Вечерней Москве" призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.
Нино Катамадзе. Архивное фото
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"Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию", - заявил Павлиашвили.
По его словам, проявление эмоций в подобной ситуации не является хорошим решением.
"Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение", - подчеркнул певец.

Протесты в столице Грузии

В столице Грузии с 20 июня идут антиправительственные и антироссийские акции. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмущение вызвало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. Туда, как утверждает сам Гаврилов, его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Владимир Путин 21 июня подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Певец Вахтанг Кикабидзе
Вчера, 17:11
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
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Обсудить 63
КультураНино КатамадзеСосо ПавлиашвилиРоссияГрузия
Популярные комментарии
Нет, ребята, не нужно нам "со временем она снова приедет". Пусть на грузинских нациках зарабатывает, гастролируя по селам. Ну, на Украину еще может съездить.
2 июля, 02:04
PAPoehavshyi Absol'utno
14220000
Катамадзе-талантливая приспособленка.
2 июля, 01:57
ddokshin
9270001
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