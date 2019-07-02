Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Музыкант Сосо Павлиашвили в интервью " Вечерней Москве " призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России. Музыкант Сосо Павлиашвили в интервью "" призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.

"Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию", - заявил Павлиашвили.

По его словам, проявление эмоций в подобной ситуации не является хорошим решением.

"Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение", - подчеркнул певец.

Протесты в столице Грузии

В столице Грузии с 20 июня идут антиправительственные и антироссийские акции. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмущение вызвало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. Туда, как утверждает сам Гаврилов, его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.