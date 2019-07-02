Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване

"Данный 52-летний гражданин был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и фирмах. С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции", - сказал Махала.