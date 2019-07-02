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РИА Новости

Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване

01:43
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США
Банкноты долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты долларов США. Архивное фото
ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Почти миллион долларов (более 21 миллиона крон и 8 тысяч долларов) обнаружила полиция при задержании гражданина Украины в городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии, сообщил в понедельник журналистам представитель местного отделения полиции Владимир Махала.
"Данный 52-летний гражданин был посредником при подборе работы для других иностранцев на различных предприятиях и фирмах. С их помощью он создавал ситуации, когда существующие лишь на бумаге фирмы возвращали себе НДС и после этого прекращали сотрудничество с финорганами. Дела в таких фирмах специально вели иностранцы, чтобы их впоследствии невозможно было найти налоговикам и полиции", - сказал Махала.
По словам Махалы, с таким количеством денежных средств ему и его коллегам пришлось столкнуться впервые.
"Чтобы при задержании и обыске жилья данного иностранца побыстрее пересчитать все банкноты, нам пришлось попросить в городском банке счетчик банкнот", - сказал Махала.
По словам представителя полиции, задержанному гражданину Украины грозит тюремное заключение сроком в 10 лет.
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
10 февраля 2016, 17:45
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