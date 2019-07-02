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РИА Новости

Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном

01:37
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в скором времени.
"У нас была прекрасная встреча (в демилитаризованной зоне в воскресенье - ред.), он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Жду, когда смогу увидеть его снова скоро", - написал он во вторник в своем Twitter.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух-трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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