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РИА Новости

В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"

01:23
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", сообщает телеканал CNBC со ссылкой на неназванный источник, якобы знакомый с соответствующим докладом спецслужб.

"Как ожидается, они (Россия - ред.) сделают не более 60 этих гиперзвуковых единиц вооружения, потому что их просто очень дорого разрабатывать", - утверждает телеканал.

По данным CNBC, еще в прошлом году Россия искала поставщика углеволокна для этого, так как имевшийся на тот момент материал не выдерживал высокой температуры при полете на такой скорости.
"Согласно отчету американской разведки, составленному месяц назад, Кремлю до сих пор не удалось найти альтернативный материал из углеволокна", - сообщает CNBC.
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"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, скорость этой ракеты превышает 20 махов.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, расположенную примерно в шести тысячах километров от места запуска. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард"" - в месяц?
2 июля, 02:02
VPVassya Pupkind
138260005
Пиндосы вам и 20 ракет будет достаточно. Гиперзвук лет через 10 - 15 научитесь делать.
2 июля, 01:55
Замурчательный Серёжа
148900011
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