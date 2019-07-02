Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном тему превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.

"Два лидера обсудили решение иранского режима увеличить уровень обогащения урана свыше того, что было оговорено в провальном Совместном всеобъемлющем плане действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Макрон поговорили об итогах саммита G20 в Японии и встрече Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.