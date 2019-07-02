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РИА Новости

Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана

01:12
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном тему превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана, говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.
"Два лидера обсудили решение иранского режима увеличить уровень обогащения урана свыше того, что было оговорено в провальном Совместном всеобъемлющем плане действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, Трамп и Макрон поговорили об итогах саммита G20 в Японии и встрече Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 23:29
США призвали Иран прекратить обогащение урана
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияИранСШАВ мире
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