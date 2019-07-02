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РИА Новости

Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих

01:07
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали. Архивное фото
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нет ничего необычного в том, что заседание ОПЕК оказалось таким продолжительным, поскольку такие вопросы, как принятие хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, являются серьезным делом.
"Вы должны понимать, что сегодня у нас прошло два заседания. Обычно мы проводим такие встречи в три дня. Мы начали поздно, пока все приехали, ну и у нас была большая повестка, которую нужно было обсудить", - сказал аль-Фалих по итогам заседания.
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"Ну и кроме того, хартия - это не такой уж и маленький вопрос, это исторический документ, которым мы на бессрочной основе объединяем нефтепроизводителей и будем работать дальше как более крупная семья. Документ обсуждался несколько раз на техническом уровне, первый раз обсуждаем на уровне министров в таком формате", - добавил он.
В понедельник страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
В понедельник вечером источник агентства сообщал, что встреча ОПЕК в Вене еще не завершилась, так как министры продолжают обсуждать хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве. При этом другой собеседник агентства пояснил, что основным камнем преткновения стал Иран.
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ОПЕКСаудовская АравияЭкономика
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