Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нет ничего необычного в том, что заседание ОПЕК оказалось таким продолжительным, поскольку такие вопросы, как принятие хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, являются серьезным делом.

"Вы должны понимать, что сегодня у нас прошло два заседания. Обычно мы проводим такие встречи в три дня. Мы начали поздно, пока все приехали, ну и у нас была большая повестка, которую нужно было обсудить", - сказал аль-Фалих по итогам заседания.

"Ну и кроме того, хартия - это не такой уж и маленький вопрос, это исторический документ, которым мы на бессрочной основе объединяем нефтепроизводителей и будем работать дальше как более крупная семья. Документ обсуждался несколько раз на техническом уровне, первый раз обсуждаем на уровне министров в таком формате", - добавил он.

В понедельник страны ОПЕК одобрили проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.