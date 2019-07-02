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РИА Новости

В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы

01:05
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© AP Photo / Rick RycroftПринцесса Диана
Принцесса Диана
© AP Photo / Rick Rycroft
Принцесса Диана. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бостонский Аукцион RR Auction выставил на продажу толстовку принцессы Дианы.
"Темно-синяя толстовка из хлопка и полиэстера… в хорошем состоянии, с учетом изнашивания от использования", - говорится на сайте аукциона.
В синей толстовке с принтом "Fly Atlantic" Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, по воспоминаниям личного тренера принцессы, помешать папарацци получить новые фотографии её занятий. "Каждую тренировку СМИ поджидали со своими лестницами, камерами. Она говорила: "Почему я им так интересна, когда в мире есть куда более важные вещи, о которых стоит беспокоиться?" Она не просила всего этого. Помню, одной из её стратегий было надевать одну и ту же толстовку на каждое занятие", - вспоминает тренер принцессы Дженни Риветт, которая и получила толстовку в подарок за несколько месяцев до смерти Дианы.
Ожидается, что торги начнутся с 5 тысяч долларов.
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Диана, принцесса УэльскаяСШАВ мире
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