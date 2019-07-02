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РИА Новости

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

01:00
42809
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАртист Владимир Винокур
Артист Владимир Винокур
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Артист Владимир Винокур. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
"Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?" - заявил Винокур в интервью "Пятому каналу".
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По его мнению, примадонна "заслужила своей жизнью" право на особое отношение.
При этом артист выразил мнение, что критика в адрес Пугачевой исходит лишь от "злопыхателей".
"Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Не так уж много их", - подчеркнул Винокур.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле.
Как сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб. При этом автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать посетителям.
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Шоу-бизнесВладимир ВинокурАлла ПугачеваМосква
Популярные комментарии
Щас все будут Пугачеву в .опу целовать и прогибаться. Глядишь и их кто-то вспомнит... А по поводу "в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону" пусть спустится с небес на землю и посмотрит как наши матери и бабушки пилят по перронам, а они точно ничем не хуже обласканной Пугачевой, жившей явно не такой тяжелой жизнью, чем большинство ее ровесниц.
2 июля, 01:52
vvostsib2015
20530214
Богатым закон не писан
2 июля, 01:14
ПППростой Пастух
11431524
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