Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.

"Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?" - заявил Винокур в интервью " Пятому каналу ".

По его мнению, примадонна "заслужила своей жизнью" право на особое отношение.

При этом артист выразил мнение, что критика в адрес Пугачевой исходит лишь от "злопыхателей".

"Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Не так уж много их", - подчеркнул Винокур.

Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле.