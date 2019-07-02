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РИА Новости

Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник

00:49
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали. Архивное фото
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Хартия ОПЕК+ подразумевает создание структуры для консультаций, предусматривающей периодические встречи, секретариат ОПЕК будет основным координатором этой структуры, ее бюджет обсудят во вторник, 2 июля, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"В целом, это структура для консультаций между членами ОПЕК и "не ОПЕК", которая позволяет нам устраивать регулярные встречи. В ней есть структура для встреч на техническом, министерском уровне, если потребуется, то даже саммит", - сказал аль-Фалих.
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"Я думаю, что основным координатором будет секретариат ОПЕК", - также сообщил он.
Он добавил, что хартия сблизит участников альянса и приведет ко сделкам во многих отраслях, не только нефтяной отрасли, но и нефтехимической, угольной, в сфере возобновляемых источников энергии. Предыдущие годы сотрудничества в рамках ОПЕК+ уже это доказали, отметил министр. Кроме того, он пояснил, что приветствуется участие в хартии и стран, которые пока в ОПЕК+ не входят.
"Мы обсудим этот вопрос завтра со странами "не ОПЕК", - ответил аль-Фалих на вопрос о том, как будет формироваться бюджет альянса. "Я думаю, что им нужно обсудить это с правительствами своих стран", - сказал он.
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Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник прошло заседание министров ОПЕК, а во вторник состоится заседание всех стран альянса. Одновременно ОПЕК+ ведет работу над проектом соглашения о бессрочном сотрудничестве сложившегося альянса. Страны ОПЕК в понедельник одобрили проект хартии.
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