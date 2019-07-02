Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Хартия ОПЕК+ подразумевает создание структуры для консультаций, предусматривающей периодические встречи, секретариат ОПЕК будет основным координатором этой структуры, ее бюджет обсудят во вторник, 2 июля, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"В целом, это структура для консультаций между членами ОПЕК и "не ОПЕК", которая позволяет нам устраивать регулярные встречи. В ней есть структура для встреч на техническом, министерском уровне, если потребуется, то даже саммит", - сказал аль-Фалих.

"Я думаю, что основным координатором будет секретариат ОПЕК", - также сообщил он.

Он добавил, что хартия сблизит участников альянса и приведет ко сделкам во многих отраслях, не только нефтяной отрасли, но и нефтехимической, угольной, в сфере возобновляемых источников энергии. Предыдущие годы сотрудничества в рамках ОПЕК+ уже это доказали, отметил министр. Кроме того, он пояснил, что приветствуется участие в хартии и стран, которые пока в ОПЕК+ не входят.

"Мы обсудим этот вопрос завтра со странами "не ОПЕК", - ответил аль-Фалих на вопрос о том, как будет формироваться бюджет альянса. "Я думаю, что им нужно обсудить это с правительствами своих стран", - сказал он.