Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США

© AP Photo / Ramon Espinosa Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.

Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.