Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.
Трамп ранее заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму, что при том условия были гораздо хуже.