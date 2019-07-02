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РИА Новости

Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

00:49
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© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Законопроект, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу.
Трамп ранее заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму, что при том условия были гораздо хуже.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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