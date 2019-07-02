В Счетной палате рассказали о стоимости незавершенных строек

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС) - это детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа открытых данных финансовой отчетности.

"К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тысяч объектов) направили 260 миллиардов рублей", - сообщают аудиторы.

Больше половины средств - 2,9 триллиона рублей - приходится на региональные стройки. В ведении субъектов РФ, по данным Счетной палаты, 58 тысяч незаконченных строек.

"Рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.

Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 триллиона рублей. Из них более 103,5 миллиарда рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 миллиарда рублей – на объекты Минкультуры.