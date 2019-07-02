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РИА Новости

В Счетной палате рассказали о стоимости незавершенных строек

00:30
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС) - это детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа открытых данных финансовой отчетности.
"К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 триллиона рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тысяч объектов) направили 260 миллиардов рублей", - сообщают аудиторы.
Больше половины средств - 2,9 триллиона рублей - приходится на региональные стройки. В ведении субъектов РФ, по данным Счетной палаты, 58 тысяч незаконченных строек.
"Рекордсменами по ОНС здесь являются Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
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Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 триллиона рублей. Из них более 103,5 миллиарда рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 миллиарда рублей – на объекты Минкультуры.
"Сейчас Счетная палата готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения", - говорится в сообщении СП.
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Счетная палата РФРоссияЭкономика
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