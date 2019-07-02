Россия готова рассмотреть предложение об изменении цели ОПЕК+ по запасам

"Завтра обсудим, это же надо понимать, как считать. Если даже брать более ранние сроки, то нужно учитывать некие коэффициенты-дефляторы, которые должны быть в формуле. Потому что в 2010-2014 годах добыча мировая была и потребление гораздо меньше, чем сегодня. Поэтому это надо все посмотреть, какая формула предлагается", - сказал Новак.