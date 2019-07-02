НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. НАСА во вторник испытает систему экстренной эвакуации создаваемого для полетов в далекий космос пилотируемого корабля Orion, подробности теста сообщили на брифинге в понедельник представители ведомства.

Испытание пройдет на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после 14.00 мск во вторник. Пилотируемая капсула космического корабля Orion поднимется с Земли на высоту приблизительно 9,5 тысячи метров, после чего на 56-й секунде полета будет включен двигатель системы эвакуации. С его помощью капсула "оторвется" от несущего ее корабля, после чего на высоте порядка 13,4 тысячи метров включится двигатель, необходимый для корректировки ориентации капсулы в пространстве и ее безопасного возвращения на Землю. В НАСА сообщили, что весь тестовый полет продлится не более 4 минут.

"Две главные цели нашего теста: во-первых, испытание системы эвакуации, показать, что мы можем сделать это от начала и до конца, и, во-вторых, сбор информации", - сообщила руководитель предстоящего испытания Джэнни Деволитес (Jenny Devolites). По ее словам, за экспериментом будут следить около 900 датчиков, которые будут фиксировать показатели давления, температуры и шума в капсуле корабля.

Она рассказала, что в отличие от реальной ситуации, в ходе теста капсула Orion не будет снабжена парашютами. "Мы подробно испытывали парашюты, и на этот раз их не будет", - рассказала представитель ведомства. По ее словам, в НАСА ожидают, что капсула получит повреждения в результате столкновения с поверхностью океана и впоследствии затонет.

"Это испытание крайне важно ... оно является ключевым моментом в обеспечении безопасности экипажа", - сказал на брифинге в понедельник руководитель программы Orion Марк Кирасич (Mark Kirasich).