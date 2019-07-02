СМИ: посылку, вероятно, с зарином нашли в почтовом отделении Facebook в США

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Два человека, возможно, пострадали от зарина в используемом Facebook почтовом отделении в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщает региональное подразделение телеканала NBC – Два человека, возможно, пострадали от зарина в используемом Facebook почтовом отделении в Менло-Парке (штат Калифорния), сообщает региональное подразделение телеканала NBC – NBC Bay Area

То, что в одной из посылок, возможно, содержится зарин, телеканал сообщил со ссылкой на местных пожарных.

В настоящий момент двое рабочих чувствуют себя нормально, признаков отравления не выявлено, отмечает телеканал.

Зарин - отравляющее вещество нервно-паралитического действия, открыт в 1938 году в Германии, получил название в честь его исследователей. Жидкость без цвета и запаха, относится к нестойким отравляющим веществам, которые сохраняют капельно-жидкий вид при положительных температурах несколько часов, а при отрицательных - несколько суток. Стойкость зарина также зависит от примесей, которые используются для его синтеза.