Старейшую синагогу Манчестера отреставрируют за пять миллионов фунтов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Одну из главных культурных достопримечательностей Манчестера - Еврейский музей в старинной синагоге отреставрируют за пять миллионов фунтов стерлингов, Одну из главных культурных достопримечательностей Манчестера - Еврейский музей в старинной синагоге отреставрируют за пять миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

В 1984 году в Великобритании открыли единственный Еврейский музей за пределами Лондона. В нем разместили более 30 тысяч предметов - от личных писем и фотографий до древнейших свитков Торы, которые прятали от нацистов во время Второй мировой войны.

Сейчас выдающийся памятник архитектуры Викторианской эпохи - старая синагога, которую около 200 лет назад построили еврейские торговцы хлопком из Испании и Португалии, пришел в запустение.

Поэтому было принято решение отреставрировать старейшую синагогу Манчестера. Тем более, что ее ремонтировали более 30 лет назад.

Через несколько дней Еврейский музей Манчестера закроется на два года для проведения реставрационных работ, на которые выделили пять миллионов фунтов стерлингов.

Площадь музея планируют увеличить в два раза и выделить помещения для новых выставок, магазинов и учебных залов. Старое и новое здание синагоги соединят стеклянным мостом.