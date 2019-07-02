"Готовьтесь к свадьбе"! Светлана Лобода поймала букет невесты

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинская певица и продюсер Светлана Лобода поделилась в Инстаграме новостью о том, что поймала букет невесты на свадьбе своей младшей сестры Ксении.

Коллеги по сцене и подписчики Светланы Лободы написали в комментариях: "Это знак", "Ждем, мать", "Ну все...готовьтесь к свадьбе". Есть примета - если девушка ловит букет невесты, то вскоре сама выйдет замуж.

О личной жизни певицы постоянно идут разговоры. Однако Светлана Лобода никак их не комментирует. Она лишь интригует своих поклонников. Например, когда разместила черно-белую фотографию с незнакомцем на заднем плане.