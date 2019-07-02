Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать

Учитывая особые обстоятельства, это дело вызвало поначалу всплеск интереса, но потом, как это часто бывает в Германии с процессами над мигрантами, ушло в тень. И может быть, сейчас никто не обратил бы особого внимания на него, если бы не внезапно возникшая "еврейская" тема, раскрученная израильской прессой.