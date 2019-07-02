В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Александр Лесных. На саммите G20 Дональд Трамп сделал неожиданное заявление: в ближайшее время он отменит свои же санкции против китайской компании Huawei. Это вызвало шквал критики в конгрессе, и советнику президента пришлось оправдываться в эфире телеканала Fox News. Почему Трамп вдруг пошел на попятную — в материале РИА Новости.

Вынужденное отступление

В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.

"Наши компании могут продавать оборудование Huawei, — отметил Дональд Трамп. — Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из черного списка".

"Торговая политика Дональда Трампа вызывает у американских айтишников холодный пот, и это еще слабо сказано", — пишет французская Le Figaro со ссылкой на источники в отрасли.

Показательна история с Google, в числе первых объявившей, что лишит смартфоны Huawei доступа к своей операционной системе Android. По словам основателя и генерального директора китайской компании Жэня Чжэнфэя, в результате американцы недосчитаются почти миллиарда пользователей.

Так вот, несколько дней назад в перечень устройств, поддерживающих сервис Google Play, внесена вся линейка смартфонов Honor 20 и 20 Pro. Этот бренд принадлежит Huawei.

Microsoft тоже решила прекратить войну и вернула в официальную дистрибуцию запрещенные ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro. "Мы, как и прежде, будем реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в список запрещенных организаций на территории США. Тем не менее мы возобновляем продажу имеющихся запасов устройств Huawei в Microsoft Store", — объяснили представители компании.

Неделю назад около 20 различных консорциумов США по стандартизации (NFC Forum, Broadband Forum, HDMI Forum, Ethernet Alliance и другие) обратились в Министерство торговли с совместным письмом о том, что требование исключить Huawei из процесса совместной сертификации лишит принятые в стране спецификации статуса международных стандартов. Возникнет конкурирующая платформа, которая сильно ограничит возможности американских компаний за пределами страны.

Но, пожалуй, больше всего перемирию в торговой войне радуется Apple, для которой КНР — главная производственная база. После санкций, введенных Вашингтоном против Huawei, в Китае развернулась массовая кампания по бойкоту iPhone, и продажи резко упали.

Мало того, в китайских СМИ и соцсетях звучат призывы к официальному запрету на продажу продукции Apple. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, прибыль американской компании в этом случае рухнет на 29 процентов.

В конце июня газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в Apple сообщила, что руководители компании попросили ключевых поставщиков — Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec — оценить затраты на предполагаемое перемещение производства в Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы бизнеса в этих странах. Итоги были удручающими: потери приблизятся к 15 миллиардам долларов в год.

Теперь топ-менеджеры Apple вздохнули с облегчением, а акции на открытии торгов в понедельник подскочили с 197,3 до 203,6 доллара. На позитивных новостях о перемирии в торговой войне японский Nikkei 1 июля вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite — на 2,2%, индекс Сингапурской биржи — на 1,5%. Американские фондовые индексы в начале торгов прибавили от полутора до двух процентов.

Жажда реванша

Эксперты предупреждают: говорить о завершении торговой войны рано. Возобновление переговоров не означает заключения нового соглашения, к тому же неизвестно, на какие уступки готов пойти Пекин, помимо увеличения закупок американской сельхозпродукции.

Да и сам Дональд Трамп, как не раз бывало, в любой момент может передумать и ввести обещанные ранее тарифы на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов. Тем более что на него уже обрушилась волна критики из конгресса: сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио напомнили президенту его же заявления о том, что Huawei "угрожает национальной безопасности США", и сообщили о намерении объединиться с демократами ради сохранения этих санкций на законодательном уровне.

If President Trump has in fact bargained away the recent restrictions on #Huawei, then we will have to get those restrictions put back in place through legislation.



And it will pass with a large veto proof majority. — Marco Rubio (@marcorubio) 29 июня 2019 г.

"Huawei попала в черный список неспроста, — сказал Линдси Грэм в телепрограмме "Лицом к нации". — Эта компания принадлежит китайскому правительству и находится под строгим контролем военных. Ее могут использовать для взлома технологий, кражи коммерческой тайны и других данных. Продавать Huawei важные ноу-хау было бы ошибкой, и если речь идет о крупной уступке со стороны Трампа, это вызовет серьезное противодействие конгресса".

Даже давний приятель и союзник Дональда Трампа сенатор Джон Баррассо считает, что "Huawei в США станет троянским конем". "Меня тревожит эта ситуация, — отметил Баррассо в интервью телеканалу NBC. — Думаю, они представляют угрозу нашей национальной безопасности. Лично я бы, разумеется, не пустил Huawei в страну".

Критиков попытался успокоить глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что вместе с Трампом ценит озабоченность сенаторов в отношении национальной безопасности, и уточнил: речь не идет о "всеобщей амнистии".