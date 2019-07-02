Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T08:00Z
https://ria.ru/20190702/1556093191.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/97/1556039763_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_dba8926ddc744b55c8c9f3dcc212a5ed.jpg
РИА Новости

В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei

08:00
7293
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Александр Лесных. На саммите G20 Дональд Трамп сделал неожиданное заявление: в ближайшее время он отменит свои же санкции против китайской компании Huawei. Это вызвало шквал критики в конгрессе, и советнику президента пришлось оправдываться в эфире телеканала Fox News. Почему Трамп вдруг пошел на попятную — в материале РИА Новости.

Вынужденное отступление

В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.

"Наши компании могут продавать оборудование Huawei, — отметил Дональд Трамп. — Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из черного списка".

"Торговая политика Дональда Трампа вызывает у американских айтишников холодный пот, и это еще слабо сказано", — пишет французская Le Figaro со ссылкой на источники в отрасли.
Показательна история с Google, в числе первых объявившей, что лишит смартфоны Huawei доступа к своей операционной системе Android. По словам основателя и генерального директора китайской компании Жэня Чжэнфэя, в результате американцы недосчитаются почти миллиарда пользователей.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
25 мая, 08:00
Трамп против Huawei: стоит ли волноваться владельцам гаджетов
Так вот, несколько дней назад в перечень устройств, поддерживающих сервис Google Play, внесена вся линейка смартфонов Honor 20 и 20 Pro. Этот бренд принадлежит Huawei.
Microsoft тоже решила прекратить войну и вернула в официальную дистрибуцию запрещенные ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro. "Мы, как и прежде, будем реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в список запрещенных организаций на территории США. Тем не менее мы возобновляем продажу имеющихся запасов устройств Huawei в Microsoft Store", — объяснили представители компании.
Неделю назад около 20 различных консорциумов США по стандартизации (NFC Forum, Broadband Forum, HDMI Forum, Ethernet Alliance и другие) обратились в Министерство торговли с совместным письмом о том, что требование исключить Huawei из процесса совместной сертификации лишит принятые в стране спецификации статуса международных стандартов. Возникнет конкурирующая платформа, которая сильно ограничит возможности американских компаний за пределами страны.
Но, пожалуй, больше всего перемирию в торговой войне радуется Apple, для которой КНР — главная производственная база. После санкций, введенных Вашингтоном против Huawei, в Китае развернулась массовая кампания по бойкоту iPhone, и продажи резко упали.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
28 мая, 08:00
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Мало того, в китайских СМИ и соцсетях звучат призывы к официальному запрету на продажу продукции Apple. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, прибыль американской компании в этом случае рухнет на 29 процентов.
В конце июня газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в Apple сообщила, что руководители компании попросили ключевых поставщиков — Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec — оценить затраты на предполагаемое перемещение производства в Индию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы бизнеса в этих странах. Итоги были удручающими: потери приблизятся к 15 миллиардам долларов в год.
Теперь топ-менеджеры Apple вздохнули с облегчением, а акции на открытии торгов в понедельник подскочили с 197,3 до 203,6 доллара. На позитивных новостях о перемирии в торговой войне японский Nikkei 1 июля вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite — на 2,2%, индекс Сингапурской биржи — на 1,5%. Американские фондовые индексы в начале торгов прибавили от полутора до двух процентов.

Жажда реванша

Эксперты предупреждают: говорить о завершении торговой войны рано. Возобновление переговоров не означает заключения нового соглашения, к тому же неизвестно, на какие уступки готов пойти Пекин, помимо увеличения закупок американской сельхозпродукции.
Да и сам Дональд Трамп, как не раз бывало, в любой момент может передумать и ввести обещанные ранее тарифы на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов. Тем более что на него уже обрушилась волна критики из конгресса: сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио напомнили президенту его же заявления о том, что Huawei "угрожает национальной безопасности США", и сообщили о намерении объединиться с демократами ради сохранения этих санкций на законодательном уровне.
"Huawei попала в черный список неспроста, — сказал Линдси Грэм в телепрограмме "Лицом к нации". — Эта компания принадлежит китайскому правительству и находится под строгим контролем военных. Ее могут использовать для взлома технологий, кражи коммерческой тайны и других данных. Продавать Huawei важные ноу-хау было бы ошибкой, и если речь идет о крупной уступке со стороны Трампа, это вызовет серьезное противодействие конгресса".
Даже давний приятель и союзник Дональда Трампа сенатор Джон Баррассо считает, что "Huawei в США станет троянским конем". "Меня тревожит эта ситуация, — отметил Баррассо в интервью телеканалу NBC. — Думаю, они представляют угрозу нашей национальной безопасности. Лично я бы, разумеется, не пустил Huawei в страну".
Покупатель радуется приобретению планшетов компании Apple в Пекине, Китай
22 июня, 08:00
Apple готовит побег из Китая
Критиков попытался успокоить глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что вместе с Трампом ценит озабоченность сенаторов в отношении национальной безопасности, и уточнил: речь не идет о "всеобщей амнистии".

"Министерство торговли временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность", — объяснил Кудлоу в телеэфире.

9473012
Обсудить 2
Дональд ТрампGoogleБольшая двадцаткаHuawei TechnologiesAppleКитайСШАТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Лента
новостей
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Один из обвиняемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки в зале суда во Фрайбурге, Германия. 26 июня 2019
Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать
Московское метро
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом"
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года
Пилот в кабинее самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Суд подтвердил обязанность авиакомпании "Победа" кормить членов экипажа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
10:23В России провели модернизацию ударного вертолета Ми-24
10:17В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек
10:14Под Воронежем в ДТП погибли три человека
10:13Председатель ЦИК Молдавии заявила о своей отставке
Лента новостейМолния