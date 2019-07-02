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РИА Новости
Туризм

Эксперты определили самые экзотические авиамаршруты года

06:02
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Петаре - самый опасный район Каракаса
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Столица Венесуэлы город Каракас стала самым экзотическим маршрутом для путешествующих россиян, за первые шесть месяцев текущего года сюда был куплен лишь один билет из Москвы, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса составили список из десяти самых экзотических маршрутов за границу - в Европу, страны ближнего и дальнего зарубежья. В этих городах нет толп туристов, так как в рейтинг попали направления, по которым было куплено по одному-два билета. Учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу в период с января по июнь 2019 года. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и маршруты с пересадкой.
В список самых экзотических попали, помимо Каракаса, Кайенна в Гвиане, Сан-Педро-Сула в Гондурасе, а также по два города в Канаде (Виннипег и Эдмонтон) и Австралии (Кэрнс и Перт).
Самым дорогим из этой десятки направлений стал Каракас: перелет бизнес-классом из российской столицы обошелся пассажиру в 317 тысяч рублей.
Еще в группу редких направлений попали города с труднопроизносимыми названиями: Эрзурум в Турции, Хух-Хото в Китае, Аддис-Абеба в Эфиопии, Нджамена в Чаде, Вьентьян в Лаосе, Коимбатур в Индии и Уджда в Марокко.
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В списке также оказались сразу два города, расположенных в Казахстане, - Семей и Петропавловск, а также маршрут Москва – Черновцы (Украина).
Что касается Европы, то по две строчки рейтинга занимают города Испании (Сантьяго-де-Компостела и Херес-де-ла-Фронтера) и Норвегии (Тронхейм и Тромсё).
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