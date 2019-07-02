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РИА Новости

Коренная американская безнадега. Как индейцы уживаются с белыми

08:00
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© AP Photo / Russell ContrerasФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 28 апреля 2017
© AP Photo / Russell Contreras
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова. Собственное правительство, особые паспорта, даже своя валюта — у представителей коренного населения Америки самые широкие права и всевозможные льготы, но индейцы все равно стремятся к полной независимости. Несмотря на огромные компенсации от Вашингтона, качество их жизни не улучшается. К тому же они по-прежнему спиваются и среди них все больше распространяется наркомания.

Праздник света

"Мы так счастливы, что у нас дома наконец-то появился свет, это просто праздник какой-то. Почти 15 лет обходились без электричества", — рассказывает РИА Новости 40-летняя Неда Билли из племени навахо.
Она живет в Дилконе, штат Аризона. В небольшом хогане — традиционном жилище народа навахо, состоящем всего из одной комнаты, — ютится вся семья: Неда с мужем и пятеро детей. По ее словам, электричества в резервациях нет у многих, часто нет и водопровода — воду таскают ведрами из колодца.
Это подтверждают и исследователи из Robert Wood Johnson Foundation и Harvard T. H. Chan School of Public Health, указывающие, что "свыше четверти коренных жителей американского континента испытывают проблемы с электричеством, живут без интернета и питьевой воды".
Проблема в том, что половина племени сидит без работы, а обеспечить дом коммунальными удобствами — дорогое удовольствие. Только электричество обойдется в 40 тысяч долларов. Причем местные жители предпочитают молчать о трудностях, не откровенничая с журналистами, особенно иностранными.
Индеец навахо Манли Бегай — младший — исключение из правила. Гордость племени, один из немногих, кому удалось получить высшее образование и выбиться в люди. Преподаватель в Университете Северной Аризоны (Northern Arizona University). Он признается: его пугает то, в каких условиях люди живут в резервациях. "Как-то я проходил мимо парковки неподалеку от института. Так вот, студенты-индейцы делали домашнюю работу прямо в старой машине, включили свет и что-то писали. Потом я узнал, что у них нет ни компьютеров, ни интернета", — говорит Манли. Хотя, добавляет, он американские власти выделяют неплохие средства на поддержку коренного населения континента.
© AP Photo / Kevin WolfВ Национальном музее американских индейцев под эгидой Смитсоновского института
В Национальном музее американских индейцев под эгидой Смитсоновского института
© AP Photo / Kevin Wolf
В Национальном музее американских индейцев под эгидой Смитсоновского института

Государство в государстве

В США насчитывается порядка 550 индейских племен, живущих в более чем 300 резервациях. Около полумиллиона коренных американцев — в Калифорнии.
Индейцев признали гражданами страны лишь в 1924 году — для этого приняли особый закон. Чуть ранее конгресс одобрил Генеральный акт о распределении. Земли, принадлежавшие коренным американцам, разделили: часть оставили за индейцами, остальное выкупили власти.
В результате индейцы лишились двух третей общинных земель. Однако им предоставили самые широкие права, о которых другие нацменьшинства и не мечтают: они могут принимать законы и формировать собственное правительство, у них серьезные налоговые льготы. Фактически резервация — это государство в государстве.
Индейцам разрешили торговать алкоголем и табачными изделиями без акцизов и открывать у себя казино (в других регионах подобный бизнес под запретом). Игорные дома есть у 65 процентов племен, однако лишь десять процентов из них получают достаточные доходы, чтобы распределять их между всеми членами племени.
Несмотря на и так полуавтономное существование, индейцы максимально дистанцируются от Вашингтона, объявляя о суверенитете. Так, навахо провозгласили квазигосударство Нация Навахо с парламентом, правительством и собственной полицией.
© AP Photo / Mark HolmФольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 25 апреля 2015
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 25 апреля 2015
© AP Photo / Mark Holm
Фольклорный фестиваль индейцев Gathering of Nations в Альбукерке. 25 апреля 2015
Племя лакота также объявило об образовании индейского государства на территории Небраски, Монтаны, Вайоминга, Северной, Южной Дакоты и ввело собственную валюту — мазакойн ("железная монета"). Индейцы верят, что когда-нибудь их денежная единица потеснит доллар.
Власти смотрят на это сквозь пальцы, идя на различные уступки и стараясь избегать конфликтов. Впрочем, индейцы, с которыми удалось пообщаться РИА Новости, считают, что поблажки лишь еще больше развращают аборигенов, а казино и "огненная вода" и вовсе "чужды местной культуре". Из-за нехватки образования и чувства обиды многие спиваются. Распространяется наркомания — приходится открывать в резервациях все новые реабилитационные центры.
Денег, выделяемых Вашингтоном, не хватает, и племена обращаются в суд, требуя очередных многомиллионных субсидий. Одна из претензий — местные уверены, что правительство платит им лишь малую толику за полезные ископаемые, извлеченные из принадлежащих индейцам недр. Речь идет о газе, нефти, уране и угле. На территории резерваций сотни заброшенных урановых рудников — индейцы жалуются на увеличение числа онкологических заболеваний.
Племена часто выигрывают суды, получая крупные суммы из бюджета. И продолжают жить крайне бедно.
© AP Photo / Dario Lopez-MillsИндейцы из племени гуарани-каюва практикуются в стрельбе из лука
Индейцы из племени гуарани-каюва практикуются в стрельбе из лука
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Индейцы из племени гуарани-каюва практикуются в стрельбе из лука

Усыновление как способ ассимиляции

Чтобы помочь детям индейцев вырваться из нищеты, их усыновляют белые американцы. Корреспондент РИА Новости пообщалась с 55-летней женщиной из Сан-Хосе, штат Калифорния, которую в свое время взяли в семью. Она просила называть ее Дженнифер.
"Меня, коренную американку (нам не нравится, когда нас называют индейцами), удочерили в младенчестве — в год и четыре месяца. Я очень люблю свой народ лакота-сиу, но если бы я осталась в резервации, явно не смогла бы получить два высших образования и найти высокооплачиваемую работу в одной из ведущих американских инженерных компаний", — говорит Дженнифер.
Зачастую коренные американцы не справляются с воспитанием детей, продолжает она. "Я очень горжусь тем, что я из индейского племени. Но не могу отрицать: главные проблемы моего народа — наркомания и алкоголизм", — добавляет Дженнифер.
Она активно борется за то, чтобы улучшить условия жизни лакота-сиу, однако добиться результата очень сложно.
© AP Photo / David GoldmanДан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон
Дан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон
© AP Photo / David Goldman
Дан Нанамкин из племени коренных жителей Колвилла Нез Персе в Неселеме, штат Вашингтон
Привлечь внимание к этим проблемам пытается и певец Джозеф Ройбен Сильверберд (Серебряная Птица). Его мать — из племени апачей (их осталось чуть более 57 тысяч человек), которое считается самым закрытым и непокорным в Америке, отец — испанец. Он рассказывает, что родился где-то на знаменитой Route 66, известной как "Мать дорог", когда семья колесила с гастролями по Америке. С шести лет вместе с родителями выступал в цирке, потом стал исполнять фолк-песни о трагической судьбе коренных американцев.
Между белыми и индейцами — "гигантская культурная пропасть", отмечает Джозеф. Есть две точки зрения на то, как исправить ситуацию. Одни считают, что надо просто позволить индейцам "вернуться к традиционному образу жизни — поклоняться своим богам, говорить на родном языке, заниматься рыбалкой и охотой". Другие видят спасение в ассимиляции. Но на это потребуется не одно десятилетие. А пока вырваться из резервации представителям коренного населения Америки помогает лишь служба в армии.
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