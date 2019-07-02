"Бил ножом в спину": кто ответит за тройное убийство в Пятигорске

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Ставропольском крае следователи разбираются в обстоятельствах жестокого тройного убийства, совершенного в начале июня. Погибли два известных исторических реконструктора и их знакомый. В региональном управлении СК все объясняют пьяным конфликтом. Однако у родственников и коллег убитых другая версия.

Посиделки в гаражах

Утром 1 июня на подстанцию скорой помощи Пятигорска поступил звонок из гаражного кооператива на улице Железнодорожной. Охранник сообщил дежурному, что на территории комплекса произошла массовая драка и пострадавшим срочно требуется медицинская помощь.

К приезду врачей двое уже скончались, еще два человека подавали слабые признаки жизни. Место побоища было залито кровью. Потерпевших доставили в местную больницу и прооперировали. Одному сохранили жизнь, второй, несмотря на все усилия врачей, умер, не приходя в сознание.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Вскоре нашли орудие преступления и установили подозреваемого — 32-летний местный житель Тимур Русских. Объявили его в розыск. Однако уже на следующий день он пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной.

"По предварительным данным, в одном из гаражей компания из шести человек распивала алкоголь, — сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю. — В ходе застолья возник конфликт, и подозреваемый нанес четверым собутыльникам множественные ножевые ранения. Двое скончались на месте, третий — в больнице".

© Фото : предоставлено родственниками погибших Обвиняемый Тимур Русских © Фото : предоставлено родственниками погибших Обвиняемый Тимур Русских

По решению Пятигорского городского суда ближайшие два месяца Русских проведет под стражей. Если вину докажут, ему грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Удары в спину

Как позже выяснилось, в драке погибли два известных исторических реконструктора — 43-летний Евгений Пурусов и 39-летний Андрей Курилов. Также убит их приятель Павел Скибкин.

Чудом выжил Дмитрий Потехин, потерявший четыре с половиной литра крови. Он перенес несколько операций и лишь спустя десять дней смог дать первые показания. Потехин сейчас — ключевой свидетель по делу.

"Дима говорит, что в тот вечер он вместе с Андреем Куриловым был в гараже у Скибкина, а ночью туда приехал и Женя, до этого он весь день провел со своей девушкой, — рассказывает РИА Новости сестра погибшего Анна Пурусова. — В этих гаражах ребята хранили охолощенное оружие, одежду и другой инвентарь, необходимый для реконструкции битв".

© Фото : предоставлено коллегами пострадавших Андрей Курилов и Дмитрий Потехин © Фото : предоставлено коллегами пострадавших Андрей Курилов и Дмитрий Потехин

Вскоре к собравшимся присоединились Тимур Русских и его приятель Кирилл Ботов. Каким образом они оказались в незнакомой компании, пока неясно. По словам потерпевшего, конфликта не было, напали на них неожиданно.

"Большинство ранений у Жени были в область спины. Скорее всего, удары наносились исподтишка, иначе Русских вряд ли бы справился с четырьмя парнями, — продолжает Пурусова. — Тем более что брат был не робкого десятка, мог за себя постоять. Курилов вообще раньше служил в спецназе, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, занимался самбо. Остальные тоже были довольно спортивные и подготовленные. Кроме того, как показала судебно-медицинская экспертиза, Женя и Андрей в момент убийства были трезвыми. Они в принципе никогда не злоупотребляли спиртным".

Сам задержанный пояснил полицейским, что убивать никого не хотел, а просто оборонялся. Он утверждает, что реконструкторы первыми напали на Кирилла и стали его душить. Пока эта версия не нашла подтверждения, и квалификацию вменяемых Тимуру статей не изменили. Кирилл Ботов проходит по делу как свидетель.

© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю Нож, которым убили троих и ранили одного человека © Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю Нож, которым убили троих и ранили одного человека

Свои версии

В среде реконструкторов убийство коллег вызвало большое возмущение.

"Женя и Андрей на протяжении десяти лет участвовали в воспроизведении различных исторических событий, в основном сражений, некоторые мероприятия они организовывали лично, объездили буквально всю страну, — говорит РИА Новости соратник погибших Виталий. — По характеру оба были спокойные и совсем не агрессивные, вряд ли бы спровоцировали конфликтную ситуацию. Для нашего движения это очень большая потеря".

Для Пурусова, которого реконструкторы между собой называли Джексоном, исторические фестивали не только были любимым делом, но и приносили стабильный доход — он шил вещи и изготавливал инвентарь, пользовавшийся спросом среди участников этих мероприятий.

© Фото : предоставлено коллегами погибшего Среди реконструкторов Пурусова называли Джексоном © Фото : предоставлено коллегами погибшего Среди реконструкторов Пурусова называли Джексоном

В относительно небольшом Пятигорске тройное убийство быстро обросло множеством слухов. Родственники и друзья погибших уверены, что преступление было спланированным.

"Не исключено, что ребят хотели ограбить, — добавляет Анна. — По неподтвержденным данным, из гаража исчезли деньги, несколько кортиков и другие предметы".

Эта версия сейчас активно обсуждается в мессенджерах и городских пабликах в соцсетях, где распространили аудиозапись якобы с рассказом директора гаражного кооператива.

"У погибшего Евгения находилась при себе крупная сумма денег. Убийцы шли за ними целенаправленно и напали со спины, выскочив из темноты", — утверждает он.

Но основной версией по-прежнему считается бытовой конфликт.