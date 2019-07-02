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РИА Новости
Туризм

Живописный Корфу. Остров, объединивший Грецию, Францию и Италию

08:00
1531
Греческий остров Корфу, или, как его называют местные, Керкира, находится в северо-западной части страны. Этот регион чрезвычайно популярен у туристов, здесь сосредоточено более 20 курортов на любой вкус. Для любителей размеренного и спокойного времяпрепровождения без толп отдыхающих есть город Лефкими. А на самом юге — любимый европейской молодежью Кавос, который спит днем и бодрствует ночью. Перелет из Москвы на Корфу длится три с половиной часа, билет стоит около ста евро. Из Санкт-Петербурга прямые рейсы есть только в высокий сезон.
© РИА Новости / Алексей Богдановский

Главная достопримечательность Корфу — столица острова Керкира, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами из Коринфа.

Остров Корфу
1 из 16

Главная достопримечательность Корфу — столица острова Керкира, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами из Коринфа.

© РИА Новости / Алексей Богдановский
© РИА Новости / Алексей Богдановский

В разные годы город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, находился в юрисдикции Франции и под протекторатом Великобритании.

Остров Корфу
2 из 16

В разные годы город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, находился в юрисдикции Франции и под протекторатом Великобритании.

© РИА Новости / Алексей Богдановский
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Тут есть и английские дворцы, и венецианские дома, монастыри и церкви. Центр города — лабиринт из узких улочек, мощенных булыжником.

Исторический центр города Керкиры на греческом острове Корфу
3 из 16

Тут есть и английские дворцы, и венецианские дома, монастыри и церкви. Центр города — лабиринт из узких улочек, мощенных булыжником.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Исторический центр Керкиры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на город Керкира на греческом острове Корфу
4 из 16

Исторический центр Керкиры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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CC0 / Pixabay/sonlandras /

В Керкире туристы могут посетить археологический и Византийский музеи, музеи искусства Азии и банкнот.

Исторический центр на Корфу
5 из 16

В Керкире туристы могут посетить археологический и Византийский музеи, музеи искусства Азии и банкнот.

CC0 / Pixabay/sonlandras /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Палео-Фрурио — крепость, которую в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и англичане, а последние постройки относятся к XIX веку. Между крепостью и городом — канал Контра-Фосса.

В крепости часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу.

Старая крепость в городе Керкира на греческом острове Корфу
6 из 16

Палео-Фрурио — крепость, которую в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и англичане, а последние постройки относятся к XIX веку. Между крепостью и городом — канал Контра-Фосса.

В крепости часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Основанный в XII веке православный мужской монастырь Пресвятой Богородицы находится на северо-западном берегу Корфу. Это не только духовный, но и культурный центр острова. Монахи собрали там уникальную коллекцию старинных икон и книг.

Вид на мужской монастырь Теотокос в городе Палеокастрица на греческом острове Корфу
7 из 16

Основанный в XII веке православный мужской монастырь Пресвятой Богородицы находится на северо-западном берегу Корфу. Это не только духовный, но и культурный центр острова. Монахи собрали там уникальную коллекцию старинных икон и книг.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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CC0 / Pixabay/BeaTowers /

Дворец Ахиллион построен в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы, которая любила отдыхать в Керкире. В оформлении здания используется образ Ахилла из "Илиады". Сейчас тут музей.

Дворец Ахиллеон на острове Корфу
8 из 16

Дворец Ахиллион построен в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы, которая любила отдыхать в Керкире. В оформлении здания используется образ Ахилла из "Илиады". Сейчас тут музей.

CC0 / Pixabay/BeaTowers /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Палеокастрица — курортная деревня на северо-западе острова. Утверждают, что Одиссей именно на этом берегу встретил Навсикаю. Здесь же снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде.

Вид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
9 из 16

Палеокастрица — курортная деревня на северо-западе острова. Утверждают, что Одиссей именно на этом берегу встретил Навсикаю. Здесь же снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Еще полвека назад Палеокастрица была тихой рыбацкой деревушкой. Теперь тут много туристов, которых привлекают песчаные пляжи и живописные окрестности. Правда, из-за течений вода здесь обычно холоднее, чем на других курортах острова.

Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
10 из 16

Еще полвека назад Палеокастрица была тихой рыбацкой деревушкой. Теперь тут много туристов, которых привлекают песчаные пляжи и живописные окрестности. Правда, из-за течений вода здесь обычно холоднее, чем на других курортах острова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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CC0 / Pixabay/jeffntt126 /

Туризм — ведущая отрасль экономики Корфу. Гостиницы — по всему побережью. Городок Кавос на юго-востоке острова ориентируется на молодежный отдых.

Вид на остов Корфу
11 из 16

Туризм — ведущая отрасль экономики Корфу. Гостиницы — по всему побережью. Городок Кавос на юго-востоке острова ориентируется на молодежный отдых.

CC0 / Pixabay/jeffntt126 /
CC0 / Pixabay/AKringe /

На Корфу десятки пляжей отмечены голубыми флагами. На востоке — преимущественно галечные, на севере — песок с галькой.

Яхты на острове Корфу
12 из 16

На Корфу десятки пляжей отмечены голубыми флагами. На востоке — преимущественно галечные, на севере — песок с галькой.

CC0 / Pixabay/AKringe /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Корфу — место паломничества и православных, и католиков: в храмах хранятся мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, а также апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.

Вид на город Керкира на греческом острове Корфу
13 из 16

Корфу — место паломничества и православных, и католиков: в храмах хранятся мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, а также апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
CC0 / Pixabay/Alessia1983 /

Православный мужской Влахернский монастырь возле деревни Скриперу был построен в конце XVIII века на земле, выделенной семьей Цилибарис.

Влахернский монастырь на острове Корфу
14 из 16

Православный мужской Влахернский монастырь возле деревни Скриперу был построен в конце XVIII века на земле, выделенной семьей Цилибарис.

CC0 / Pixabay/Alessia1983 /
CC0 / Pixabay/IndiraFoto /

Православная церковь Святого Георгия середины XIX века очень напоминает древнегреческий храм.

Церковь Святого Георгия на Корфу
15 из 16

Православная церковь Святого Георгия середины XIX века очень напоминает древнегреческий храм.

CC0 / Pixabay/IndiraFoto /
CC0 / Pixabay/Powermatt /

С острова Корфу на паромах можно отправиться в другие области Греции, а также в Албанию и Италию — в Бриндизи или Бари.

Круизные лайнеры на Корфу
16 из 16

С острова Корфу на паромах можно отправиться в другие области Греции, а также в Албанию и Италию — в Бриндизи или Бари.

CC0 / Pixabay/Powermatt /
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ТуризмФото - ТуризмТуризмтуристыКорфуГреция
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