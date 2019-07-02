Живописный Корфу. Остров, объединивший Грецию, Францию и Италию

Палео-Фрурио — крепость, которую в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и англичане, а последние постройки относятся к XIX веку. Между крепостью и городом — канал Контра-Фосса.

В крепости часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу.