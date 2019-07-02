Живописный Корфу. Остров, объединивший Грецию, Францию и Италию

Главная достопримечательность Корфу — столица острова Керкира, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами из Коринфа.
Главная достопримечательность Корфу — столица острова Керкира, основанная в VIII веке до нашей эры греческими колонистами из Коринфа.
В разные годы город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, находился в юрисдикции Франции и под протекторатом Великобритании.
В разные годы город принадлежал Римской империи, Венецианской республике, находился в юрисдикции Франции и под протекторатом Великобритании.
Тут есть и английские дворцы, и венецианские дома, монастыри и церкви. Центр города — лабиринт из узких улочек, мощенных булыжником.
Тут есть и английские дворцы, и венецианские дома, монастыри и церкви. Центр города — лабиринт из узких улочек, мощенных булыжником.
Исторический центр Керкиры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исторический центр Керкиры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Керкире туристы могут посетить археологический и Византийский музеи, музеи искусства Азии и банкнот.
В Керкире туристы могут посетить археологический и Византийский музеи, музеи искусства Азии и банкнот.
Палео-Фрурио — крепость, которую в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и англичане, а последние постройки относятся к XIX веку. Между крепостью и городом — канал Контра-Фосса.
В крепости часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу.
Палео-Фрурио — крепость, которую в VIII веке начали возводить византийцы, достраивали венецианцы и англичане, а последние постройки относятся к XIX веку. Между крепостью и городом — канал Контра-Фосса.
В крепости часто проводят театрализованные представления и светозвуковые шоу.
Основанный в XII веке православный мужской монастырь Пресвятой Богородицы находится на северо-западном берегу Корфу. Это не только духовный, но и культурный центр острова. Монахи собрали там уникальную коллекцию старинных икон и книг.
Основанный в XII веке православный мужской монастырь Пресвятой Богородицы находится на северо-западном берегу Корфу. Это не только духовный, но и культурный центр острова. Монахи собрали там уникальную коллекцию старинных икон и книг.
Дворец Ахиллион построен в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы, которая любила отдыхать в Керкире. В оформлении здания используется образ Ахилла из "Илиады". Сейчас тут музей.
Дворец Ахиллион построен в 1890 году для австрийской императрицы Елизаветы, которая любила отдыхать в Керкире. В оформлении здания используется образ Ахилла из "Илиады". Сейчас тут музей.
Палеокастрица — курортная деревня на северо-западе острова. Утверждают, что Одиссей именно на этом берегу встретил Навсикаю. Здесь же снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде.
Палеокастрица — курортная деревня на северо-западе острова. Утверждают, что Одиссей именно на этом берегу встретил Навсикаю. Здесь же снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде.
Еще полвека назад Палеокастрица была тихой рыбацкой деревушкой. Теперь тут много туристов, которых привлекают песчаные пляжи и живописные окрестности. Правда, из-за течений вода здесь обычно холоднее, чем на других курортах острова.
Еще полвека назад Палеокастрица была тихой рыбацкой деревушкой. Теперь тут много туристов, которых привлекают песчаные пляжи и живописные окрестности. Правда, из-за течений вода здесь обычно холоднее, чем на других курортах острова.
Туризм — ведущая отрасль экономики Корфу. Гостиницы — по всему побережью. Городок Кавос на юго-востоке острова ориентируется на молодежный отдых.
Туризм — ведущая отрасль экономики Корфу. Гостиницы — по всему побережью. Городок Кавос на юго-востоке острова ориентируется на молодежный отдых.
На Корфу десятки пляжей отмечены голубыми флагами. На востоке — преимущественно галечные, на севере — песок с галькой.
На Корфу десятки пляжей отмечены голубыми флагами. На востоке — преимущественно галечные, на севере — песок с галькой.
Корфу — место паломничества и православных, и католиков: в храмах хранятся мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, а также апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.
Корфу — место паломничества и православных, и католиков: в храмах хранятся мощи святых Спиридона Тримифунтского и блаженной Феодоры, а также апостолов "от семидесяти" Иасона и Сосипатра.
Православный мужской Влахернский монастырь возле деревни Скриперу был построен в конце XVIII века на земле, выделенной семьей Цилибарис.
Православный мужской Влахернский монастырь возле деревни Скриперу был построен в конце XVIII века на земле, выделенной семьей Цилибарис.
Православная церковь Святого Георгия середины XIX века очень напоминает древнегреческий храм.
Православная церковь Святого Георгия середины XIX века очень напоминает древнегреческий храм.
С острова Корфу на паромах можно отправиться в другие области Греции, а также в Албанию и Италию — в Бриндизи или Бари.
С острова Корфу на паромах можно отправиться в другие области Греции, а также в Албанию и Италию — в Бриндизи или Бари.