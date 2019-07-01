Вышеградская четверка намерена отклонить кандидатуру Тиммерманса в ЕК

ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4) остаются едины в том, что отвергают кандидатуру социал-демократа Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (ЕК), заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, его страна с 1 июля председательствует в V4.

"Страны V4 на нынешнем саммите ЕС были и остаются едины в том, что отвергают возможность того, чтобы ЕК в ближайшие 5 лет возглавлял Тиммерманс. Эта наша позиция не изменится и во вторник, на следующем заседании саммита", - сказал Бабиш.

Бабиш также напомнил, что эту позицию стран V4 разделяет также Италия.

"Господин Тиммерманс, естественно, может занимать какой-нибудь значительный пост в рамках европейских структур", - добавил чешский премьер, подчеркнув, что критику в свой адрес Тиммерманс заслужил за поддержку обязательных квот по разделению нелегальных беженцев по странам ЕС, а также в целом за предубеждения в отношении стран Центральной Европы, включая Австрию.