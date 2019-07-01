Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T23:55Z
https://ria.ru/20190701/1556100881.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/100254/42/1002544219_0:258:2500:1664_1036x0_80_0_0_86ee8bc80162c90bd7128b0bfb285132.jpg
РИА Новости

Вышеградская четверка намерена отклонить кандидатуру Тиммерманса в ЕК

Вчера, 23:55
299
© РИА Новости / Геннадий МельникФранс Тиммерманс
Франс Тиммерманс
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Франс Тиммерманс. Архивное фото
ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4) остаются едины в том, что отвергают кандидатуру социал-демократа Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (ЕК), заявил в понедельник журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, его страна с 1 июля председательствует в V4.
"Страны V4 на нынешнем саммите ЕС были и остаются едины в том, что отвергают возможность того, чтобы ЕК в ближайшие 5 лет возглавлял Тиммерманс. Эта наша позиция не изменится и во вторник, на следующем заседании саммита", - сказал Бабиш.
Бабиш также напомнил, что эту позицию стран V4 разделяет также Италия.
"Господин Тиммерманс, естественно, может занимать какой-нибудь значительный пост в рамках европейских структур", - добавил чешский премьер, подчеркнув, что критику в свой адрес Тиммерманс заслужил за поддержку обязательных квот по разделению нелегальных беженцев по странам ЕС, а также в целом за предубеждения в отношении стран Центральной Европы, включая Австрию.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Вчера, 15:37
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
"Думаю, что это только подтверждает мнение о том, что ЕК не должна заниматься политикой", - сказал Бабиш, добавив, что пост главы ЕК является для стран V4 ключевым при нынешних переговорах, поскольку именно с тем человеком, который его займет, этим странам придется вести переговоры о новых еврокомиссарах от отдельных государств.
1171001
Обсудить 1
Франс ТиммермансЕврокомиссияЕвросоюзПольшаЧехияСловакияВенгрияВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук осудил действия Климкина
РИА
Новости
Немецкий политолог оценил доклад служб ФРГ о влиянии российских СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Порошенко предлагал ему войти в список его партии
СМИ: посылку, вероятно, с зарином нашли в почтовом отделении Facebook в США
Лента
новостей
Венесуэльские военные
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в убийстве военного
Здание OPEC в Вене
Текст хартии о сотрудничестве ОПЕК+ не повлияет на механизм работы ОПЕК
Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке по добыче нефти ОПЕК+
Новейший истребитель пятого поколения Су-57
Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран прекратить обогащение урана
США
США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
Леонид Кравчук
Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
00:49Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник
00:49Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Лента новостейМолния