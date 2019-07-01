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РИА Новости

Текст хартии о сотрудничестве ОПЕК+ не повлияет на механизм работы ОПЕК

Вчера, 23:52
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание OPEC в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Текст хартии о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+ не влияет на ОПЕК и механизм принятия решений организацией, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане журналистам после министерского заседания ОПЕК.
"Мы много обсуждали и изменили некоторые вопросы в этой хартии. Мы договорились иметь время, если странам нужно получить разрешения от правительственных администраций или если это необходимо от парламентов. Мы подчеркнули, что ОПЕК по-прежнему существует... Весь текст хартии не имеет влияния на ОПЕК и его механизм принятия решений. Это самый важный вопрос", - сказал он.
Говоря о том, нужно ли больше переговоров об этой хартии, министр сказал: "Нет".
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
30 ноября 2016, 10:24
Структура и задачи ОПЕКВ Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. Структура и задачи Организации стран-экспортеров нефти - в инфографике Ria.ru.
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