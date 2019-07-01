Текст хартии о сотрудничестве ОПЕК+ не повлияет на механизм работы ОПЕК

"Мы много обсуждали и изменили некоторые вопросы в этой хартии. Мы договорились иметь время, если странам нужно получить разрешения от правительственных администраций или если это необходимо от парламентов. Мы подчеркнули, что ОПЕК по-прежнему существует... Весь текст хартии не имеет влияния на ОПЕК и его механизм принятия решений. Это самый важный вопрос", - сказал он.