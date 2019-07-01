В Венесуэле задержали двух подозреваемых в убийстве военного

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы задержала двух сотрудников генерального управления военной контрразведки Венесуэлы по подозрению в причастности к смерти военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, задержанного ранее по подозрению в причастности к попытке переворота, сообщил генеральный прокурор Венесуэлы.

"Была установлена причастность двух сотрудников генерального управления военной контрразведки к этому делу… Прокуратура запросила ордер на задержание лейтенанта Асканио Антонио Тарасио и сержанта Эстибена Хосе Сарате", - написал в Twitter генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, сообщает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.

По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.