У берегов Камчатки произошли три землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 4,5 до 5,1 произошли за сутки у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

"Два землетрясения произошли в акватории Тихого океана. Эпицентр первого сейсмособытия магнитудой 4,5 находился в 88 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, эпицентр второго землетрясения магнитудой 4,6 - в 145 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одно землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 105 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского района (остров Беринга, Командорские острова).