Немецкий политолог оценил доклад служб ФРГ о влиянии российских СМИ

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Упомянутое в докладе спецслужб ФРГ негативное влияние СМИ РФ с целью "пропаганды и дезинформации" продемонстрировало, что Запад не заинтересован в диалоге с Москвой, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на доклад контрразведки ФРГ, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России, заявила, что RT всегда работало как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывало.

"Претензии к RT и Sputnik - почему их не предъявляют, например, Fox News, американскому послу в Германии? Ведь американцы пытаются расколоть Европу куда последовательнее, чем русские. Американцы стремятся изолировать Германию и Францию в Европе. Но об этом не говорят, потому что американцы - это союзники, а списать все можно на русских. И так возникают образы времен холодной войны, и многие немцы, которые никогда не были в России, верят этому", - считает Рар.

По словам эксперта, немецкая политика в отношении России "находится в контексте 90-х годов, с русскими хотят говорить только на условиях, что они станут демократичными, как поляки, хотя и поляки сейчас уже тоже перестали быть демократичными".

"В Германии просто не знают, что делать с русскими. Никто не предлагает никаких концепций, вроде идеи общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, не ведут переговоров о разоружении, не проводят "восточной политики" в духе прежних немецких социал-демократов. От России всерьез ждут, что она станет младшим партнером, и это, конечно же, не стратегия. Никто не прилагает усилий к диалогу с Россией", - считает эксперт.

По его словам, "нельзя сказать, что Запад не хочет диалога с Россией, но он не хочет диалога на равных".

Рар признался, что в подобных докладах "спецслужбы могут брать фейк-новости и распространять их в качестве иллюстрации".