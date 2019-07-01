МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о грозе с дождем, местами граде, усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду в ближайшие два часа с сохранением до 10.00 утра 2 июля.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 2 июля на территории города Москвы ожидается гроза с дождём, местами град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В МЧС рекомендуют значительно снизить скорость движения при управлении авто в неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.