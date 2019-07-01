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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГрад в Москве
Град в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о грозе с дождем, местами граде, усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду в ближайшие два часа с сохранением до 10.00 утра 2 июля.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 2 июля на территории города Москвы ожидается гроза с дождём, местами град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.
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В МЧС рекомендуют значительно снизить скорость движения при управлении авто в неблагоприятных погодных условиях и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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МЧСМоскваОбщество
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