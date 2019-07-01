Новый президент Панамы вступил в должность

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Новым президентом Панамы в понедельник официально стал Лаурентино Кортисо, победивший по итогам выборов в мае этого года, он будет занимать эту должность до 2024 года.

"Я чувствую себя оптимистом", – заявил Кортисо, обращаясь к народу с речью. Она транслировалась на сайте правительства страны. После этого он принес присягу и получил президентскую ленту.

По итогам выборов кандидат от оппозиционной Революционно-демократической партии Кортисо набрал более 33% голосов. Его соперник от партии "Демократическая перемена" Ромуло Ру получил 31%, а независимый кандидат Рикардо Ломбана – 19,14%. В голосовании приняло участие более 73% избирателей.

Кортисо, которому в январе исполнилось 66 лет, ранее занимал посты министра развития сельского хозяйства Панамы, был главой Национальной ассамблеи страны и депутатом. Одним из основных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией на фоне недавнего громкого скандала, связанного с так называемыми "Панамскими бумагами", а также взяток, которые давала строительная компания Odebrecht политикам ряда стран Латинской Америки. Также он обещал реформировать конституцию и уделить внимание социальным проблемам страны.