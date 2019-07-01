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РИА Новости

Новый президент Панамы вступил в должность

Вчера, 22:50
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МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Новым президентом Панамы в понедельник официально стал Лаурентино Кортисо, победивший по итогам выборов в мае этого года, он будет занимать эту должность до 2024 года.
"Я чувствую себя оптимистом", – заявил Кортисо, обращаясь к народу с речью. Она транслировалась на сайте правительства страны. После этого он принес присягу и получил президентскую ленту.
Страны мира. Панама
6 мая, 06:18
Кортисо досрочно объявил себя победителем на выборах президента Панамы
По итогам выборов кандидат от оппозиционной Революционно-демократической партии Кортисо набрал более 33% голосов. Его соперник от партии "Демократическая перемена" Ромуло Ру получил 31%, а независимый кандидат Рикардо Ломбана – 19,14%. В голосовании приняло участие более 73% избирателей.
Кортисо, которому в январе исполнилось 66 лет, ранее занимал посты министра развития сельского хозяйства Панамы, был главой Национальной ассамблеи страны и депутатом. Одним из основных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией на фоне недавнего громкого скандала, связанного с так называемыми "Панамскими бумагами", а также взяток, которые давала строительная компания Odebrecht политикам ряда стран Латинской Америки. Также он обещал реформировать конституцию и уделить внимание социальным проблемам страны.
В ходе церемонии вступления в должность Кортисо выразил уверенность, что, несмотря на включение панамских банков в списки "серых" финансовых учреждений, они по-прежнему смогут управлять своими счетами за рубежом, отмечает портал Estrella.
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