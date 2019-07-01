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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля

Вчера, 22:45
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
ДАМАСК, 1 июл – РИА Новости. Сирийское министерство иностранных дел в понедельник потребовало от ООН в очередной раз принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки на объекты на территории САР, и заявило, что израильские чиновники стали хвастаться подобными актами агрессии.
Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что израильские ВВС осуществили в ночь на понедельник ракетную атаку на окрестности Дамаска и Хомс из воздушного пространства Ливана. По данным гостелевидения САР, в результате атаки погибли четыре мирных жителя, ранен 21 человек, нанесен материальный ущерб.
Самолеты ВВС Израиля. Архивное фото
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Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщил источник
В полученном РИА Новости заявлении пресс-службы МИД САР отмечается, что данная атака нацелена на затягивание войны в Сирии и поднятие морального духа террористических ячеек, работающих на Израиль в Идлибе и других провинциях Сирии.
"Эта атака является эпизодом из серии многократных израильских атак против сирийского суверенитета, которыми израильские чиновники стали публично хвастаться, в своей привычной нахальной манере они выражают готовность продолжить их и бросают вызов ООН и ее резолюциям и Уставу. При этом власти Израиля скрывали все предыдущие годы, что они совершают эти акты агрессии", - говорится в заявлении, цитирующем направленные МИД Сирии письма генсеку ООН и председателю Совбеза ООН (в июле – Перу).
МИД отметил, что подобная атака стала возможной только благодаря неограниченной поддержке со стороны США и ряда стран СБ ООН, установивших "гробовую тишину" в Совете. Сирия в очередной раз потребовала от ООН взять на себя обязательства по установлению мира и безопасности и предпринять немедленные меры в отношении Израиля для недопущения повторных атак.
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