МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля

ДАМАСК, 1 июл – РИА Новости. Сирийское министерство иностранных дел в понедельник потребовало от ООН в очередной раз принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки на объекты на территории САР, и заявило, что израильские чиновники стали хвастаться подобными актами агрессии.

Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что израильские ВВС осуществили в ночь на понедельник ракетную атаку на окрестности Дамаска и Хомс из воздушного пространства Ливана. По данным гостелевидения САР, в результате атаки погибли четыре мирных жителя, ранен 21 человек, нанесен материальный ущерб.

В полученном РИА Новости заявлении пресс-службы МИД САР отмечается, что данная атака нацелена на затягивание войны в Сирии и поднятие морального духа террористических ячеек, работающих на Израиль в Идлибе и других провинциях Сирии.

"Эта атака является эпизодом из серии многократных израильских атак против сирийского суверенитета, которыми израильские чиновники стали публично хвастаться, в своей привычной нахальной манере они выражают готовность продолжить их и бросают вызов ООН и ее резолюциям и Уставу. При этом власти Израиля скрывали все предыдущие годы, что они совершают эти акты агрессии", - говорится в заявлении, цитирующем направленные МИД Сирии письма генсеку ООН и председателю Совбеза ООН (в июле – Перу).