Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева заявила, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей.

"Свое отношение к истории сестер Хачатурян я много раз описывала. Но вот никак не могла понять родственников Михаила — почему они не защищали тогда девочек? Почему требуют максимально жесткого наказания для них сейчас? Я много слышала о них от других, но одно дело разговоры. Сегодня поняла: они бандосы", — написала Меркачева в фейсбуке.

По ее словам, в понедельник после эфира на Первом канале про сестер Хачатурян к ней подошел племянник Хачатуряна Арсен и стал угрожать.

"Я стала громко говорить: "Вы мне угрожаете?!", привлекая внимание охраны. Прибежали сотрудники, но появились и тетя, а также бабушка (как я поняла, мать Михаила Хачатуряна) и набросились на меня", — заявила Меркачева.

При этом она сообщила, что "ни разу про него нигде не говорила".

"А на эфире я задала ему пару вопросов: "Вы получали деньги от дяди? Он помогал вам материально? Кому достанется наследство, ведь девочки отказались от своих прав на него сразу?" Арсен ждал меня и на улице. Спросил: "Будешь писать заявление в полицию?" — отметила журналистка, признавшись, что теперь думает, что делать.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В середине июня следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.

Ранее адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации".