В Донецкой области горняки перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Горняки госпредприятия "Селидовуголь" перекрыли дорогу в Донецкой области, требуя погашения задолженности по заработной плате, сообщил в понедельник глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Что-то вроде пикета, что происходит в городе Угледар, устроено горняками ГП "Селидовуголь" на дороге в Селидово, Донецкая область. В третью смену была перекрыта дорога, шахтеры из двух рабочих автобусов, направлявшихся в шахту "Россия" и "Новогродовский 1/3", к работе не доставлены и разошлись по домам", - написал Волынец в Facebook

По его словам, протестующие разместили палатки возле здания ГП "Селидовуголь". Он добавил, что два лидера Независимого профсоюза горняков отправляются в Киев для встречи с чиновниками угольной промышленности. "Хочется верить, что средства, выделенные из госбюджета в размере 320 миллионов гривен (12,1 миллион долларов ред) уже завтра поступят на счета казначейства и на зарплатные карточки горняков", - заявил Волынец.