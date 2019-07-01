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РИА Новости

В Донецкой области горняки перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате

Вчера, 22:36
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Горняки госпредприятия "Селидовуголь" перекрыли дорогу в Донецкой области, требуя погашения задолженности по заработной плате, сообщил в понедельник глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Что-то вроде пикета, что происходит в городе Угледар, устроено горняками ГП "Селидовуголь" на дороге в Селидово, Донецкая область. В третью смену была перекрыта дорога, шахтеры из двух рабочих автобусов, направлявшихся в шахту "Россия" и "Новогродовский 1/3", к работе не доставлены и разошлись по домам", - написал Волынец в Facebook.
По его словам, протестующие разместили палатки возле здания ГП "Селидовуголь". Он добавил, что два лидера Независимого профсоюза горняков отправляются в Киев для встречи с чиновниками угольной промышленности. "Хочется верить, что средства, выделенные из госбюджета в размере 320 миллионов гривен (12,1 миллион долларов ред) уже завтра поступят на счета казначейства и на зарплатные карточки горняков", - заявил Волынец.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Волынец ранее сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет более 40 миллионов долларов.
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
11 июня, 13:19
Профсоюз горняков Украины попросил СНБО помочь погасить долги по зарплате
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