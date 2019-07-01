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РИА Новости

Роскомнадзор рассказал, зачем нужна система устойчивости Рунета

Вчера, 23:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закон об устойчивом рунете необходим, учитывая последние глобальные тенденции, например, в свете конкурентной борьбы между Google и Huawei или атак на инфраструктуру разных стран, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Мне не нравится слово "суверенный", потому что интернет нельзя сделать ни суверенным, ни частным, ни закрытым. Она по своей архитектуре, сеть, такова, что все равно преодолевает препятствия, поскольку создавалась в свое время с целью создания условий функционирования хоть какой-то сети связи после ядерной войны, когда разрушена вся инфраструктура. Поэтому правильно говорить о защищенном рунете", - сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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"В условиях, я бы сказал, конкурентной борьбы между компанией Google и Huawei, когда в общем уже все возможно, я бы сказал, что такой закон, безусловно, необходим", - добавил он.
Жаров указал, что периодически также появляется информация об атаках на инфраструктуру той или иной страны. "То есть мы находимся в ситуации, когда информационное общество, кроме благ, оказывается, несет еще и огромные риски", - отметил глава ведомства.
"Мы должны знать инфраструктуру сети связи общего пользования. Это необходимо в постоянной жизни, чтобы видеть, где трафика много, где трафика мало, сообщать оператору связи, куда его перенаправлять. Ведь каждый оператор связи знает все только про себя, а так будут все знать про всех, ситуация будет прозрачной. Мы эту систему готовим вместе с операторами связи. У нас нет цели слежения - у нас есть цель помощи и защиты в случае атаки", - подчеркнул Жаров.
Кроме того, необходимо и создание резервной копии доменных имен в зоне .ru, .рф, .su. "Потому что, ежели наши сервера по чьей-то злой воле или в результате недоброжелательных действий будут отключены, мы, по крайней мере, сохранимся и будем продолжать функционировать", - пояснил руководитель Роскомнадзора.
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
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